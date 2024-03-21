21 марта стало самым теплым днем с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха на ВДНХ в Москве в четверг, 21 марта, достигла 8,2 градуса, сообщает портал "Метеоновости". Таким образом, этот день стал самым теплым с начала месяца.

Прогрев земли продолжается, поэтому точное значение нового максимума станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

По словам синоптиков, в условиях антициклональной, относительно малооблачной, сухой и тихой погоды основную роль в повышении температуры играет солнце. Ежедневно оно поднимается все выше над горизонтом, продлевая световой день и способствуя активизации дневного прогрева.

Накануне также был побит температурный рекорд. 20 марта столбики термометров показывали 8,1 градуса.

До конца недели в Москве будет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Как уточнили в российском Гидрометцентре, температурный фон будет близок к норме и немного выше. В ночное время температура заметно снизится.

Ранее сообщалось, что март в этом году может стать одним из самых сухих в XXI веке. Осадки прогнозируются в выходные, 23 и 24 марта. Синоптик уточнила, что они будут на уровне 3–5 миллиметров. До конца этого месяца выпадет еще не более 4–5 миллиметров. Таким образом, общее количество за месяц не превысит 10 миллиметров, уточнила Позднякова.



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