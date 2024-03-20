Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 08:22

Общество

В Москве ожидаются теплые и дождливые выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предстоящие выходные, 23 и 24 марта, в столице будут теплыми и дождливыми, предупредил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.

"В ближайшие дни на особо теплую погоду в Москве рассчитывать не приходится. Преимущественно будет облачно, с прояснениями и без осадков. В ночные часы еще будут фиксироваться морозы. Ожидается минус 2–4 градуса, а днем порядка 5–7 градусов тепла", – уточнил он.

Однако, как отметил синоптик, уже к концу недели температура будет выше 10 градусов. "Всплеск тепла" произойдет на фоне облачной и дождливой погоды, добавил Шувалов.

По его словам, в начале следующей недели тепло в столице сохранится. Снег, в свою очередь, начнет активно таять.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам апрельскую температуру к концу недели. При этом с пятницы, 22 марта, ожидается более облачная погода, а на следующий день в городе пойдет дождь.

В Москве продлили погодную опасность из-за гололедицы до 21 марта

Читайте также


обществопогода
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика