Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 20 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 20 марта, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 2 до 7 градусов тепла, по области – от 3 до 8 градусов тепла.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал апрельскую температуру в предстоящие выходные.

До этого ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что высота снежного покрова в Москве должна уменьшиться в 3–4 раза к концу первого весеннего месяца.



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