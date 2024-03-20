20 марта, 06:47Общество
Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 20 марта
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В среду, 20 марта, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.
Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 2 до 7 градусов тепла, по области – от 3 до 8 градусов тепла.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал апрельскую температуру в предстоящие выходные.
До этого ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что высота снежного покрова в Москве должна уменьшиться в 3–4 раза к концу первого весеннего месяца.
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