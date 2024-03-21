20 марта стало самым теплым днем в Москве с начала месяца

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В среду, 20 марта, температура воздуха на ВДНХ в Москве достигла 8,1 градуса, этот день стал самым теплым с начала месяца. Об этом главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в своем телеграм-канале.

"Природа активно откликнулась на солнце и тепло, подснежники все больше украшают столичные газоны южной экспозиции", – поделилась синоптик.

До конца недели в Москве будет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Как уточнили в российском Гидрометцентре, температурный фон будет близок к норме и немного выше. В ночное время температура заметно снизится.

Ранее Позднякова сообщала, что март в этом году может стать одним из самых сухих в XXI веке. Осадки прогнозируются в выходные, 23 и 24 марта. Синоптик уточнила, что они будут на уровне 3–5 миллиметров.

С ее слов, до конца этого месяца выпадет еще не более 4–5 миллиметров. Таким образом, общее количество за месяц не превысит 10 миллиметров, уточнила Позднякова.



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