Пасмурная погода придет в Москву в выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пасмурная погода и кратковременные дожди ожидаются в столице в предстоящие выходные, 23 и 24 марта, предупредил глава прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.

"Погода будет облачной в выходные дни. При этом ночные температуры увеличатся и достигнут минимальных плюсовых значений. За счет этого гололедица на улицах пропадет, а снежные сугробы начнут таять", – отметил он.

Синоптик уточнил, что температура будет в районе 6–8 градусов. Небольшие дожди придут в город с запада, добавил Шувалов. В марте осадков почти не было, и в выходные природа намерена это исправить, резюмировал эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что длительный период теплой погоды начнется в Москве с субботы, 23 марта. Среднесуточная температура будет выше нуля, что говорит о начале весны, объяснил он.

Так, по его словам, дневные температуры составят от 5 до 7 градусов тепла, ночные – от 0 до плюс 2 градусов. Ночью будет уже тепло, подчеркнул синоптик.



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