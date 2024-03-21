Предупреждение о гололедице продлили в столичном регионе до утра субботы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до утра субботы, 23 марта, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 10:00 23 марта. Ранее его объявляли до 07:00 пятницы.

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал RT, что в Москве сейчас лежит 38 сантиметров снега при норме в 28. Он подчеркнул, что высота снежного покрова в столице превышает норму, тогда как в некоторых других регионах снег почти отсутствует.

К примеру, снега практически нет в Великом Новгороде, Пскове, Смоленской области, Белгороде и Воронеже. При этом в Тверской и Московской областях, Калуге, Поволжье и Татарстане снега в полтора раза больше нормы.

В регионах без снега ночная температура колеблется в пределах от ноля до слабого плюса, а в заснеженных – стоит минус. В Москве ночью слабый минус, однако днем уже теплее. Кроме того, слабый плюс днем держится в Ленинградской области, Коми, Екатеринбурге, Самаре, Красноярске и Иркутске.

В среду, 20 марта, температура воздуха на ВДНХ в Москве достигла 8,1 градуса, этот день стал самым теплым с начала месяца. До конца недели в Москве будет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

Как уточнили в российском Гидрометцентре, температурный фон будет близок к норме и немного выше. В ночное время температура заметно снизится.

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщала, что март в этом году может стать одним из самых сухих в XXI веке. Осадки прогнозируются в выходные, 23 и 24 марта. Синоптик уточнила, что они будут на уровне 3–5 миллиметров.

С ее слов, до конца этого месяца выпадет еще не более 4–5 миллиметров. Таким образом, общее количество за месяц не превысит 10 миллиметров, уточнила Позднякова.



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