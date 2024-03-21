Настоящая весна придет в Москву в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Длительный период теплой погоды начнется в Москве с 23 марта. Среднесуточная температура будет выше нуля, что говорит о начале весны. Об этом Агентству "Москва" заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, с 23 марта дневные температуры составят от 5 до 7 градусов тепла, ночные – от 0 до плюс 2 градусов. Ночью будет уже тепло, отметил Вильфанд.

Период теплой весенней погоды, продолжил синоптик, сохранится как минимум до середины следующей недели. С 24 по 27 марта ночью ожидается от минус 1 до плюс 3 градусов, а днем – от 5 до 10 градусов тепла, сказал эксперт.

В заключение Вильфанд добавил, что с 23 марта в столице также прогнозируются небольшие дожди. По его мнению, погода будет облачной, но теплой, на 4–5 градусов выше нормативных показателей.

Ранее сообщалось, что 21 марта стало самым теплым днем с начала месяца, температура воздуха на ВДНХ достигла 8,2 градуса. Как уточнили синоптики, в условиях антициклональной, относительно малооблачной и сухой погоды основную роль в повышении температуры играет солнце. Каждый день оно поднимается выше над горизонтом, продлевая световой день.