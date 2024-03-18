Специалисты планируют реконструировать очистные сооружения "Яковлево" в ТиНАО

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты реконструируют очистные сооружения и возведут канализационно-насосную станцию (КНС) в деревне Яковлево в ТиНАО. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении модернизации объектов", – объяснил заммэра.

По словам Бирюкова, на очистных сооружениях не только установят высокомощные установки для очистки газа, но и поставят энергоэффективные насосы. Здесь же появится современная КНС с производительностью 5 тысяч кубометров в сутки. В результате это поможет повысить надежность системы водоотведения и обеспечит резерв мощностей, добавил он.

"С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений, в прошлом году обновили канализационно-насосную станцию "Щапово", – подчеркнул заммэра.

До этого Сергей Собянин утвердил план развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы. В него вошла реконструкция очистных сооружений "Яковлево", "Привольный" и "Пучково", которую планируют выполнить в 2024 году.



Также мэр Москвы рассказывал, что основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений закончены. Модернизацию одного из крупнейших подобных сооружений Европы начали в 2013 году, добавлял градоначальник.

"Мой район. Навигатор": в Москве завершили работы на Люберецких очистных сооружениях