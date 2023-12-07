Собянин: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений (ЛОС) закончены. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра предприятия.

С его слов, это одно из крупнейших сооружений в Европе такого рода. Его модернизацию начали десять лет назад, в 2013 году, отметил мэр.

Он уточнил, что сначала на очистных сооружениях избавились от неприятных запахов. За последние годы количество таких выбросов сократилось в десять раз. Кроме общей модернизации, помогло и внедрение разработки российских инженеров – плоских плавающих перекрытий, добавил Собянин.

Позже, продолжил градоначальник, был построен блок механической очистки, а также реконструированы два блока биологической очистки. Не так давно начал работать второй блок ультрафиолетового обеззараживания, что помогло обеспечить обеззараживание 100% сточных вод, указал он.

"Мы закончили многолетнюю работу по реконструкции Люберецких очистных сооружений, самых крупных в Европе. Полностью заменена механическая очистка, биологическая, построен второй блок и полностью, на 100%, обеспечивается ультрафиолетовая очистка воды, обеззараживание", – отметил Собянин.

Как рассказал гендиректор АО "Мосводоканал" Александр Пономаренко, в блоке механической очистки введены новые модернизированные установки, а также двухстадийная очистка через решетки. Новые технологические решения помогают уже на первой стадии очистки изъять 96% всех механических примесей, добавил он.

Кроме того, руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева подчеркнула, что введение в эксплуатацию блока ультрафиолетового обеззараживания воды дало хороший эффект. С ее слов, после всех видов очистки сточная вода обеззараживается ультрафиолетом. Практически все микробы и вирусы проходят через две тысячи и более ламп в течение 20–40 секунд, что позволяет убить в воде всю патогенную микрофлору и осуществить спуск в Москву-реку без превышения нормативов, объяснила Андреева.

В заключение Собянин сказал, что на сегодняшний день Люберецкие очистные сооружения соответствуют лучшим экологическим стандартам.

"По сути, это другие условия жизни, другая экология, которая значительно улучшена для 2 млн жителей Москвы и Подмосковья", – резюмировал Собянин.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы в столице реконструируют Угрешские очистные сооружения поверхностного стока. После проведенных работ площадь основного здания увеличится до десяти тысяч квадратных метров, а всего комплекса – до 15 тысяч. Высота корпусов не будет превышать 25 метров.

Собянин: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены