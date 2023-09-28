Угрешские очистные сооружения в Москве модернизируют в ближайшие годы

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В ближайшие годы в Москве пройдет реконструкция Угрешских очистных сооружений поверхностного стока. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Проект реконструкции предусматривает проведение работ в насосной станции, административном корпусе и здании очистных сооружений", – приводятся в сообщении слова главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

По итогам работ площадь основного здания увеличится до 10 тысяч квадратных метров, а всего комплекса – до 15 тысяч "квадратов". Высота корпусов при этом не будет превышать 25 метров.

В рамках проекта также запланировано строительство новых очистных объектов, что позволит в будущем организовать дополнительное термическое обезвреживание коммунальных и промышленных отходов.

Отмечается, что модернизация Угрешских очистных сооружений необходима, поскольку они являются важной частью общегородской системы очистки поверхностного стока. Реконструкция будет вестись без приостановки работы объекта.

Ранее сообщалось, что очистные сооружения построят на улице Генерала Дорохова в Москве. Они будут предназначены для обслуживания будущего электродепо "Аминьевское".

