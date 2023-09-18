Более 50 снегосплавных пунктов подготовили к осенне-зимнему периоду в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы подготовили 56 снегоплавильных пунктов, которые начнут работу в осенне-зимний период. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Предстоящей зимой в столице будут работать 56 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Все оборудование полностью готово, в октябре проведем финальные пробные пуски", – приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Бирюков добавил, что специалисты смогли не только проверить, но и при необходимости отремонтировать системы ряда пунктов, также была протестирована работа насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения. В рамках проверки в том числе был проведен осмотр трубопроводов и щитов, которые защищают снегоплавные камеры от повреждения снегом и льдом.

"Провели ремонт сепараторов-дробилок, решеток перекрытия, металлических балок, обрамления снегосплавных камер и песколовок", – подчеркнул заммэра.

По словам Бирюкова, все столичные снегоплавные пункты отвечают современным требованиям и позволяют эффективно утилизировать снег с улиц города, при этом не нанося вреда окружающей среде.

"Принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов", – объяснил он.

Заммэра добавил, что весь мусор оседает в результате переработки снега в песколовках, а талая вода уходит в канализационный коллектор, после чего попадает в очистные сооружения и проходит все циклы очистки.

Ранее Бирюков заявлял, что столичная коммунальная техника была подготовлена к осенне-зимнему периоду. Для уборки улиц будут задействованы 11,4 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи единиц средств малой механизации.

По его словам, некоторая техника в Москве используется весь год, поэтому до холодов ее перенаправят на зимний режим эксплуатации.



В Москве помыли дороги и тротуары с шампунем