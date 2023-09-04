Необходимые резервы по топливу и мощности подготовили в Москве к зимнему периоду

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Необходимые резервы по мощности и топливу подготовили в преддверии зимы в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"В настоящее время все городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, который позволяет в полном объеме обеспечивать потребность развития инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта", – сказал заммэра Петр Бирюков.

По его информации, резерв по тепловой мощности – 47%, водоснабжению – 53%, системе водоотведения – 33%, электросетям – 19%, газоснабжению – 17%. Также созданы резервы по топливу: по углю – 291 тысяча тонн, по мазуту – 379 тысяч тонн, по дизельному топливу – 21,5 тысячи тонн.

Бирюков подчеркнул, что резервирование мощности и показатели надежности систем позволяют в полном объеме и стабильно обеспечивать горожан ресурсами в осенне-зимний период. Так, при помощи своевременной и качественной подготовки уже более 11 лет подряд отопительные сезоны в столице проходят без отключений и серьезных аварий.

Отмечается, что для оперативного реагирования на нештатные ситуации и бесперебойного ресурсоснабжения подготовлены 1,5 тысячи аварийных бригад. Они оснащены аварийными источниками электро- и теплоснабжения и специализированной техникой.

Ранее о подготовке к отопительному сезону рассказали гостям Московского урбанистического форума в "Лужниках". Добавлялось, что в этом году в Москве к зиме подготовят более 74 тысяч объектов, в их числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.

В конце августа к отопительному сезону подготовили школы и детские сады столицы. Объекты образования находятся на особом контроле – в эти организации тепло подается в первую очередь.

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