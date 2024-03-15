Собянин одобрил 12 проектов по программе создания мест приложения труда

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Власти Москвы одобрили строительство 12 объектов по программе создания мест приложения труда. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Всего благодаря этим объектам будет создано свыше 11,5 тысячи рабочих мест", – информировал мэр.

Речь идет о промышленно-производственном объекте на Новосходненском шоссе около станции Молжаниново МЦД-3, многофункциональном офисно-торговом центре на Тагильской улице недалеко от Бульвара Рокоссовского МЦК, офисно-деловом здании в микрорайоне Рублево-Архангельское.

Более того, в рамках реализации программы в шаговой доступности от станции метро "Кунцевская" и одноименной станции МЦД-1 появятся общественного-деловой центр и офисные помещения, в поселении Кокошкино построят три центра инноваций, два офисно-деловых и один торговый центры.

На улице МЖД Киевское 5-й километр появится образовательная организаций на 550 мест.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации программы МПТ в Москве появятся 97 тысяч рабочих мест. Строительством объектов, где в дальнейшем смогут работать граждане, займутся инвесторы. Речь идет о сооружении 38 офисно-деловых объектов.

