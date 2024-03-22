22 марта, 15:17Мэр Москвы
Собянин одобрил еще три проекта по программе создания рабочих мест
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин одобрил еще три проекта в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ). Об этом мэр Москвы сообщил в своем телеграм-канале.
"В рамках соглашений с инвесторами застройщики получают льготы на возведение жилья, город — комплексную сбалансированную застройку районов, а горожане — возможность устроиться на работу рядом с домом", – уточнил мэр.
Градоначальник рассказал, что в рамках проектов в районе Лефортово на улице Золоторожский Вал возведут административно-деловой комплекс, в Хорошёвском районе на Ходынском бульваре появится многофункциональный общественный комплекс, а в Кунцеве в Рублево-Архангельском микрорайоне построят школу.
Благодаря реализации трех проектов в рамках создания МПТ здесь появится свыше 15 тысяч новых рабочих мест, подчеркнул Собянин.
В частности, в рамках этой программы в районе Ростокино планируется благоустроить городскую площадь. Работы проведут вместе со строительством торгово-офисного центра по МПТ.
До этого мэр рассказывал, что благодаря 43 проектам комплексного развития территорий (КРТ) в 34 районах города возведут почти 4,3 миллиона квадратных метров жилых помещений. Большая часть из них будет задействована в программе реновации, уточнял он.
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