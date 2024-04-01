Температура в Москве обновила суточный рекорд 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха на ВДНХ в 12:00 1 апреля достигла 20,3 градуса, что стало новым суточным рекордом, сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, пик тепла придется на период 15:00–16:00 – воздух прогреется еще на 1–2 градуса.

"Первоапрельская шутка погоды удалась! В воздухе май, а на земле – апрель!" – написала Позднякова.

Ранее сообщалось, что 2024 год может быть теплее минувшего. По словам ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева, это связано с феноменом Эль-Ниньо. В последний раз он начал проявляться прошлым летом. Наибольший эффект от феномена обычно приходится на второй год его действия, уточнил эксперт.

Также сообщалось, что жителей Москвы и Московской области на текущей неделе, с 1 по 7 апреля, ожидают температурные контрасты. 1-го и 2-го числа температура будет достигать 22 градусов тепла, а существенных осадков не ожидается. Ветер в эти дни будет южным, до 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров не будут опускаться ниже 9 и 12 градусов.

Однако в среду, 3 апреля, начнется постепенное похолодание, а температура в этот день не будет подниматься выше 17 градусов. Ветер будет усиливаться с порывами до 17 метров в секунду, однако серьезных осадков не прогнозируется. В четверг и пятницу, 4-го и 5-го числа, столбики термометров днем могут упасть до 5 и 10 градусов тепла. Однако в ночь с четверга на пятницу ожидаются заморозки от 0 до 4 градусов мороза.