Участок канализационного коллектора реконструировали на территории Московского зоопарка

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

На территории Московского зоопарка реконструировали участок канализационного коллектора. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

Речь идет об участке самотечной сети диаметром 1,4 метра и протяженностью более 50 метров.

"В процессе работ специалисты АО "Мосводоканал" применили современные бестраншейные технологии и материалы отечественного производства", – приводят заявление ведомства на портале мэра и правительства Москвы.

При реконструкции впервые был использован метод спиральной навивки полимерного профиля. Благодаря этому участок не пришлось раскапывать, а сами работы провели без отключения коллектора.

Использованные в работе материалы обладают устойчивостью перед агрессивными стоками и газами, а также не подвержены коррозии. Это позволит эксплуатировать обновленный участок минимум 50 лет.

Ранее стало известно, что в деревне Яковлево в ТиНАО реконструируют очистные сооружения и возведут канализационно-насосную станцию (КНС). На очистных сооружениях не только установят высокомощные установки для очистки газа, но и поставят энергоэффективные насосы.

