Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве начался первый этап добровольного квалификационного экзамена 2024 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что с помощью такого экзамена студенты, выпускники и молодые специалисты могут устроиться на работу или пройти оплачиваемую стажировку в крупнейших компаниях России.

Мэр также уточнил, что прошедших первый этап экзамена пригласят на второй – на практические оценочные сессии. Он стартует 10 июня в очном (на площадке инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ) и онлайн-формате. Эксперты, как утверждает Собянин, выберут победителей после подсчета общего количества баллов за оба этапа.



"В этом году новыми партнерами проекта стали высокотехнологичные компании, поэтому особое внимание на экзамене будет уделяться проверке знаний по направлениям этой отрасли", – добавил градоначальник.



При этом Собянин рассказал, что за весь период проведения экзамена участие приняли свыше 111,5 тысячи студентов из 558 российских и 24 зарубежных вузов.

Ранее стало известно, что в прошлом году в первом этапе добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) поучаствовали более 36 тысяч человек, среди которых были студенты и состоявшиеся профессионалы. Более 13 тысяч человек успешно справились с заданиями и получили приглашение на второй этап, заключили на портале мэра и правительства столицы.

