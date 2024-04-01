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01 апреля, 12:00

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В Москве стартовал традиционный месячник по благоустройству

В Москве стартовал традиционный месячник по благоустройству

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В столице стартовал традиционный месячник по благоустройству. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, главная задача – привести в порядок после зимы все без исключения городские объекты, начиная с крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов.

Известно, что в течение апреля в городе будет идти комплексная уборка общественных пространств и дворовых территорий, детских и спортивных площадок. Кроме того, специалисты разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

В месячнике примут участие 500 тысяч работников городских служб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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