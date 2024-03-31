Более 480 га газонов подготовят в московских парках к весенне-летнему сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 480 гектаров газонов подготовят в столичных парках к весенне-летнему сезону. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, специалисты в апреле покрасят и приведут в порядок порядка 13 тысяч скамеек и других малых архитектурных форм, отремонтируют более 600 спортивных и детских площадок, а также разобьют цветники и подготовят клумбы. С 1 апреля в рамках месячника чистоты также соберут мусор.

Ранее сообщалось, что в апреле пройдет обработка московских парков от клещей. Особое внимание уделят газонам, которые находятся около детских и спортивных площадок, а также зонам отдыха вблизи водоемов. Работы будут проводиться представителями специализированных организаций по август текущего года.