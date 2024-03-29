Противоклещевая обработка московских парков начнется в апреле

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова

Обработка столичных парков от клещей начнется в апреле, сообщили ТАСС в пресс-службе городского департамента культуры.

Как отмечается, особое внимание уделят газонам, прилегающим к детским, спортивным площадкам, а также зонам отдыха у воды.

"Обработка парков от клещей проводится представителями специализированных организаций с апреля по август включительно", – проинформировали в пресс-службе.

Ранее энтомолог Илья Гомыранов сообщил, что сезон активности клещей в столичном регионе начнется в первые 2 недели апреля. Клещи в поисках пищи активно нападают на людей и животных, когда температура воздуха составляет 7–10 градусов тепла.