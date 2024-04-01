Месячник по благоустройству начался в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Традиционный месячник по благоустройству стартовал в столице 1 апреля. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Наша главная задача – за короткий срок привести в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения городские объекты – начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов", – добавил он.

По словам заммэра, чтобы Москва встретила майские праздники и День Победы красивой и обновленной, специалисты проведут озеленение, промоют дороги и общественные пространства, а также туннели, мосты и путепроводы города.

По его информации, промывка инженерных сооружений и автодорог началась заранее, когда в столице установилась постоянная положительная температура воздуха. Всего в месячнике примут участие почти 500 тысяч сотрудников служб города и свыше 14 тысяч различных коммунальных машин.

"В течение апреля проведем комплексную уборку общественных пространств и дворовых территорий, обновим детские и спортивные площадки, отремонтируем и покрасим скамейки, обустроим газоны и цветники, высадим деревья и кустарники", – уточнил Бирюков.

Также планируется промыть фасады зданий, привести в порядок входные группы, осветительные и отопительные приборы домов, а дорожные службы в это время обновят разметку, покрасят и починят барьеры, промоют шумозащитные экраны, светофоры, остановки, дорожные знаки и различные указатели.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что месячник продлится с 1 по 30 апреля. При этом 13-го и 20-го числа пройдут традиционные общегородские субботники, в которых смогут принять участие все желающие.

