Сфера общепита Москвы увеличила обороты на 16% в 2023 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московские кафе, рестораны и бары в прошлом году заработали 550 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах на 16,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сфера столичного общепита успешно пережила трансформацию, которая была связана с переходом крупных зарубежных сетей к российским владельцам, и смогла сохранить рабочие места и привычный для горожан ассортимент услуг. Он отметил, что наибольший месячный оборот зафиксировали в декабре 2023 года – 58,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 18,4% выше результата декабря 2022-го.

Согласно данным департамента экономической политики и развития Москвы, посещаемость точек общепита в прошлом году увеличилась на 18%, среднегодовой чек в кафе и ресторанах вырос на 44 рубля и достиг отметки в 703 рубля, что на 6,7% больше показателя 2022 года. Также московские рестораторы смогли ограничить рост цен за счет локализации продуктовых поставок и развития программ лояльности.

Ранее зампред ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков предложил ввести в Москве рейтинговую систему оценки общепита. По его словам, это решение может снизить риски отравления граждан.

Парламентарий считает, что эксперимент следует запустить не только в столице, но и во Владимирской и Курской областях.

"Жизнь в большом городе": московский общепит