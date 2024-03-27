"Сити": выставка итальянского натюрморта открыта в Пушкинском музее

В Пушкинском музее подготовили выставку "Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко". Ее куратор – главный научный сотрудник музея, доктор искусствоведения и мировой специалист по итальянскому искусству Виктория Маркова.

На Волхонке представлены 70 произведений, из них 65 полотен, четыре графических листа и одна наборная флорентийская столешница из полудрагоценных камней. Эти натюрморты когда-то украшали палаццо римских, неаполитанских и венецианских коллекционеров, затем были куплены в XVIII веке российскими коллекционерами, а позже попали в запасники ведущих музеев РФ.

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