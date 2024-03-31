31 марта, 09:15Транспорт
Поезда МЖД перешли на летний график движения
В столице скоро откроется дачный сезон, в связи с чем поезда Московской железной дороги перешли на летний график движения.
Многие уже сейчас начинают чаще ездить на свои дачные участки. Для пассажиров доступны еще 29 дополнительных электричек. С 31 марта они будут курсировать на Казанском, Киевском, Павелецком, Савеловском и Горьковском направлениях, Большом кольце МЖД, а также в Калужской и Орловской областях.
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