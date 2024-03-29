Новости регионов: четыре самолета не смогли приземлиться в Тюмени

Четыре самолета, летевшие в Тюмень, были перенаправлены в Екатеринбург из-за сильного снегопада. Рейсы следовали из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и Сочи. В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области предупредили, что на юге региона осадки в виде дождя и мокрого снега 29 марта продолжатся, в связи с чем возможно образование гололедицы.

Тем временем Владивосток накрыл густой туман. Видимость упала практически до нуля. Невозможно рассмотреть даже мост на остров Русский. Местные власти попросили водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

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