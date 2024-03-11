Проходка ствола водоотливной шахты началась между двумя станциями Троицкой линии метро

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Проходка ствола водоотливной шахты стартовала между станциями "Вавиловская" и "Академическая" строящейся Троицкой линии столичного метро. Ее проведут стволопроходческим комплексом "Валентина", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что притоннельное сооружение будет глубиной больше 45 метров. "Валентина" пройдет буровым методом вертикальный ствол диаметром 8,5 метра в почве из глины и водонасыщенных песков. Там же специалисты смонтируют железобетонные кольца высотой один метр, каждое из которых будет состоять из трех бетонных блоков с внутренней металлической гидроизоляцией и резиновым уплотнением.

После проходки будет сооружена водоотличная установка для приема накопившейся жидкости из перегонных тоннелей и ее откачки в систему канализации. Также благодаря использованию стволопроходческого комплекса сокращаются сроки монтирования установки, повышается безопасность работ. Управление оборудованием автоматизировано и осуществляется дистанционно с поверхности земли.

Ранее сообщалось, что 17 станций Троицкой линии метро планируется достроить до 2028 года. Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в планах на текущий год достроить 11 станций от "ЗИЛ" до "Коммунарки".

Сергей Собянин осмотрел строительство станции метро "ЗИЛ"