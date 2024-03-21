Новые правила для пользователей СИМ вступят в силу 1 апреля

С 1 апреля вступят силу новые правила для владельцев и пользователей средств индивидуальной мобильности. В частности за езду в нетрезвом виде может грозить штраф до 1 500 рублей, езду вдвоем на одном транспортном средстве – 800 рублей, проезд по пешеходному переходу вместо прохода – 800 рублей, создание помех движению другого транспорта – 1 000 рублей, наезд на пешехода – до 1 500 рублей.

Кроме того, кикшеринговые сервисы устанавливают новое ПО на свои СИМ. Так, в приложениях они начнут тестировать пользователей на знание ПДД, будут выставлять рейтинг и блокировать в случае систематических нарушений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.