Собянин утвердил названия "ЗИЛ" и "Достоевская" для новых станций метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные власти присвоили названия двум строящимся станциям метро – "ЗИЛ" Троицкой линии и "Достоевская" Кольцевой ветки метро. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.



Станция "ЗИЛ" Троицкой линии является пересадочной на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии метро. Она находится рядом с пересечением проспекта Лихачева и улицы Лисицкого, уточнил мэр.



"На сегодняшний день станция готова больше чем наполовину. С ее открытием улучшится транспортное обслуживание 105 тысяч жителей Даниловского района", – сказал Собянин.

Название получила и станция "Достоевская" Кольцевой линии, которая является пересадочной на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Она расположена вдоль улицы Дурова, между Делегатской улицей и Олимпийским проспектом, добавил мэр.

В настоящий момент специалисты составляют проектирование будущей станции. С ее открытием новые маршруты смогут выбирать более 200 тысяч жителей районов Мещанского, Тверского и Марьина Роща, заключил Собянин.

Ранее стало известно, что работы по архитектурному оформлению платформы будущей станции метро "Тютчевская" Троицкой линии находятся на финальной стадии. Как уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сейчас специалисты завершают устанавливать светильники на потолке станции.

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро