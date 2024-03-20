Схемы трамвайных маршрутов начали размещать на остановках в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве начали размещать схемы трамвайных маршрутов на 25 остановках транспорта. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Речь идет о первой официальной схеме городской трамвайной сети, которая была представлена в прошлом месяце. Сначала она появилась на 12 станциях метрополитена, вблизи которых есть пересадки на наземный транспорт.

"Схема трамвайной сети выполнена в едином стиле навигации Московского транспорта: использованы знакомые пассажирам пиктограммы и обозначения, а маршруты с одинаковыми цветами не пересекаются", – отметил заммэра.

Ознакомиться с ней можно по ссылке. На схеме представлены 35 маршрутов, указаны линии метро, МЦК, МЦД, кольцевые дороги и вокзалы, а также парковые зоны.

Ранее Ликсутов сообщил, что беспилотный трамвай запустят на некоторых столичных участках во второй половине текущего года.

Такой транспорт способен видеть автомобили, сигнал светофора, различать животных и предсказывать поведения машин и людей. До 2030 года планируется перевести все трамваи на беспилотный режим, а следующим этапом станет метро.



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