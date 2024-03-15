Беспилотный трамвай запустят в столице во второй половине этого года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Беспилотный трамвай запустят на некоторых столичных участках во второй половине текущего года. Сейчас он учится ездить без водителя в депо, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Понятно, что там сидит сейчас наш человек-специалист, который контролирует, как все работает, но трамвай будет ездить сам. Он видит пассажиров, он видит пешеходов, которые переходят даже иногда в неположенном месте дорогу, и останавливается, когда нужно", – сказал заммэра.

Как он уточнил, трамвай способен видеть автомобили, сигнал светофора, различать животных и предсказывать поведения машин и людей. До 2030 года планируется перевести все трамваи на беспилотный режим, а следующим этапом станет метро.

"Уверен, что профессия, если вы ее выберете, связанная с беспилотным управлением, созданием новых технологий, которые помогают быстрее вычислять, предсказывать поведение машин и людей, – это то будущее, которое будет точно востребовано на многие десятилетия вперед", – сказал Ликсутов.

Он добавил, что электробус тоже станет беспилотным.

Ранее сообщалось, что в Москве 6 апреля состоится парад трамваев, он начнется на Лесной улице. С полудня и до вечера пройдет выставка исторических трамваев на площади Тверской Заставы и ретроавтомобилей на парковке у Белорусского вокзала. Гостей ждут концерт, бесплатные угощения и многое другое.



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