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14 марта, 16:15

Транспорт

ВСМ Москва – Санкт-Петербург протянется на 679 км

ВСМ Москва – Санкт-Петербург протянется на 679 км

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В Москве начали строить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург. Она протянется на 679 километров. При этом пассажиры смогут добираться до северной столицы примерно за 2 часа и 15 минут.

На территории Москвы и Подмосковья транспортникам предстоит проложить и реорганизовать участок длиной 43 километра. По оценке экспертов, он будет самым сложным на маршруте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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