"Безопасный город": штрафы для нарушителей на СИМах могут появиться в апреле

Законодатели работают над тем, как отрегулировать трафик, чтобы на дорогах Москвы было безопасно. В прошлом году электросамокат стал средством индивидуальной мобильности (СИМ).

Мосгордума выступила с инициативой ввести в Кодекс об административных правонарушениях новый субъект ответственности – "водитель двухколесного транспорта". Штрафы для нарушителей на СИМах могут появиться в апреле.

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