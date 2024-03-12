12 марта, 21:30Транспорт
"Безопасный город": штрафы для нарушителей на СИМах могут появиться в апреле
Законодатели работают над тем, как отрегулировать трафик, чтобы на дорогах Москвы было безопасно. В прошлом году электросамокат стал средством индивидуальной мобильности (СИМ).
Мосгордума выступила с инициативой ввести в Кодекс об административных правонарушениях новый субъект ответственности – "водитель двухколесного транспорта". Штрафы для нарушителей на СИМах могут появиться в апреле.
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