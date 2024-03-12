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12 марта, 21:30

Транспорт

"Безопасный город": штрафы для нарушителей на СИМах могут появиться в апреле

"Безопасный город": штрафы для нарушителей на СИМах могут появиться в апреле

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Законодатели работают над тем, как отрегулировать трафик, чтобы на дорогах Москвы было безопасно. В прошлом году электросамокат стал средством индивидуальной мобильности (СИМ).

Мосгордума выступила с инициативой ввести в Кодекс об административных правонарушениях новый субъект ответственности – "водитель двухколесного транспорта". Штрафы для нарушителей на СИМах могут появиться в апреле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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