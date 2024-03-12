Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Транспортная программа до 2030 года сформирует единое пространство Москвы и Подмосковья, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник напомнил об открытии четырех Московских центральных диаметров с едиными тарифами, средствами оплаты, стандартами безопасности и комфорта. Треть станций располагается в области, уточнил мэр.

По словам мэра, также были созданы 140 километров выделенных полос, которые позволяют быстрее передвигаться на смежных маршрутах наземного транспорта. На сегодняшний день таких маршрутов уже более 470, подчеркнул Собянин.



"3 года назад в Московской области заработала карта "Тройка", за это время ею воспользовались свыше 67 миллионов раз", – заявил мэр.

Собянин добавил, что к 2030 году планируется сделать более удобные маршруты к станциям диаметров и метро, расширить сеть перехватывающих парковок. За 6 лет будет обустроено свыше 150 тысяч мест. Также планируется рассмотреть интеграцию 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений в тарифную зону МЦД, заключил градоначальник.

Ранее Собянин принял участие в запуске первого поезда новой серии "Москва-2024" на Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Мэр заявлял, что новые поезда позволят перевозить большее число пассажиров. Также на церемонии запуска поезда Собянин указал, что через 2 года выйдет поезд "Москва-2026". Он пообещал, что Замоскворецкую линию полностью обновят новейшими поездами за 3 года.



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