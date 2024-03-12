Метровые блины приготовят на территории "Солнца Москвы" на Масленицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздничные гуляния, посвященные Масленице, состоятся на территории многофункционального комплекса "Солнце Москвы" в выходные дни, 16 и 17 марта. Посетители смогут побывать на кулинарном шоу по приготовлению метровых блинов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу площадки.

"Мы подготовили программу, которая познакомит гостей с историей и культурными традициями Масленицы. Праздник пройдет на городском променаде и в МФК "Солнце Москвы". Посетителей ждут музыкальный парад баянистов и балалаечников, творческие и кулинарные мастер-классы", – говорится в сообщении.

Также на аттракциона пройдет семейная программа "Солнечная Масленица". В субботу, 16 марта, для посетителей подготовят игры в городки, дженгу, дартс и соревнования в перетягивании каната. В 14:00 на городском променаде состоится масленичный парад музыкантов. Гости услышат русские народные песни и современные хиты, исполненные на балалайках, баяне и домре.

В 14:20 шеф-повар Алексей Ткаченко организует шоу по приготовлению блинов диаметром в 1 метр. Гости и жители столицы узнают о традициях выпечки масленичного блюда.

В воскресенье, 17 марта, в главном холле "Солнца Москвы" дети смогут поучаствовать в интерактивной программе. Для них подготовят творческий мастер-класс по созданию оберега и игрушки "Солнышко".

Ранее сообщалось, что электронные городские проекты подготовили для гостей фестиваля "Московская Масленица" и межрегиональных ярмарок подарки. Получить их можно в брендированных павильонах "Миллион призов". В частности, участникам проекта "Активный гражданин" и пользователям платформы "Электронный дом" вручат чайную пару.



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