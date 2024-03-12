Диетолог назвала самые полезные начинки для блинов

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Начинку для блинов стоит готовить из овощей и фруктов. Это поможет насытить организм клетчаткой и витаминами, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

"Самая полезная начинка для блинов – это некрахмалистые овощи, например капуста или шпинат. Если вы любите сладкие блины, то можно добавить различные ягоды, в том числе замороженную чернику, клубнику или вишню", – подчеркнула она.

Второй идеальной начинкой для блинов является дикая рыба, в которой присутствует большая концентрация полиненасыщенных жирных кислот. Однако блины с такой начинкой следует употреблять как основное блюдо, добавила специалист.

Как показал опрос, результаты которого приводит "Газета.ру", более половины россиян (56%) в Масленичную неделю обязательно едят блины. Каждый пятый опрошенный (20%) рассказал, что употребляет блюдо регулярно в течение года, а 14% предпочитают блины на Масленицу не каждый день.

Праздник отмечают также более половины респондентов (54%). Они сами готовят блины и приглашают знакомых и родственников, 9% едят блины в гостях, а 7% предпочитают на Масленицу сжигать чучело. Каждый четвертый россиянин (23%) заявил, что не отмечает праздник.

Чаще всего опрошенные готовят начинки из меда, варенья и сгущенки (34%), еще 27% россиян выбирают сметану и творог, а 9% едят блины с икрой, красной рыбой и мясом.

"Масленица может стать испытанием для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, есть блины на протяжении всей недели не стоит. На фоне переедания такой пищи могут обостриться хронические заболевания поджелудочной железы, желчных путей, находящиеся в ремиссии. Лучше всего есть блины на завтрак, ими можно заменить привычные каши", – рассказала гастроэнтеролог Рамзия Габдуллина.

Она посоветовала печь блины с творогом, слабосоленой рыбой, моцареллой, фруктами и орехами.

Ранее диетолог Ирина Бережная заявила, что больше двух блинов три раза в неделю есть не стоит. По ее данным, блины нужно есть остывшими, поскольку горячее тесто дает большой прилив крови к желудку и выраженную тяжесть. Специалист добавила, что блины – это мягкое, сдобное тесто, переваривание которого требует больших затрат и большого количества ферментов.



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