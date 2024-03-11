Диетолог рассказала, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья

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Больше двух блинов три раза в неделю есть не стоит, рассказала в эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

По ее словам, блины нужно есть остывшими, поскольку горячее тест дает большой прилив крови к желудку и выраженную тяжесть. Если тесто теплое и очень сдобное, продолжила эксперт, то оно плохо переваривается, так как сразу собирается в липкий комок, который организму тяжело расщепить. Также для получения удовольствия и чувства сытости блины нужно есть с начинкой, например из овощей, подчеркнула Бережная.

Специалист добавила, что блины – это мягкое, сдобное тесто, переваривание которое требует больших затрат и большого количества ферментов. Кроме того, в блинах почти нет клетчатки, что плохо для кишечника, также они жирные, поскольку жарятся в масле, отметила диетолог. Она предупредила, что при переедании может появиться тяжесть в животе, отрыжка, дискомфорт и острые боли.

Если человек все же переел, врач рекомендует погулять на улице медленным шагом, без физических нагрузок. Это, по ее мнению, улучшит пищеварение, и микробиота будет чувствовать себя лучше. В заключение Бережная сказала, что если после употребления блинов появился выраженный дискомфорт в животе, то лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что стоимость приготовления порции блинов на семью из четырех человек в РФ выросла на 19,7%, с 88,6 до 106 рублей. По данным "Руспродсоюза", традиционные топпинги – сметана и мед – за год также подорожали на 2,2 и 7,1% соответственно. В то же время красная икра подешевела на 3,3%.



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