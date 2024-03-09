Стоимость приготовления блинов в России за год выросла на 19,7%

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Стоимость приготовления порции блинов на семью из четырех человек в России за год выросла на 19,7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Руспродсоюз".

Специалисты ассоциации "Руспродсоюз" подсчитали, как изменилась стоимость приготовления блинов за год. Так, индекс блинов за год вырос на 19,7%. Стоимость порции блинов на семью из четырех человек за год выросла с 88,6 рубля до 106 рублей.

Для рассчетов за основу был взят классический рецепт блинов: 130 граммов пшеничной муки, 300 миллилитром молока, три яйца, 30 граммов сахара и 40 граммов сливочного масла.

В "Руспродсоюзе" также отметили, что традиционные топпинги, такие как сметана и мед, за год также подорожали на 2,2% и на 7,1% соответственно. В то же время красная икра стала дешевле на 3,3%.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил оценивать индекс потребительских цен по более традиционной для жителей РФ кулебяке, блинам и растегаям.

В августе прошлого года замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов сообщил, что динамика стоимости большинства социально значимых товаров на российском розничном рынке стабильна, а цена на "борщевой набор", начала снижаться.