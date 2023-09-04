В ГД предложили измерять индекс потребительских цен в кулебяках

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Производители шаурмы заявили о росте цен на ингредиенты. Думский депутат Алексей Журавлев согласился с этим и предложил оценивать индекс потребительских цен по более традиционной для жителей РФ кулебяке, сообщает телеканал "360".

"И в целом признак роста стоимости на продукты питания, и популярность шаурмы, которая в нашей стране стала едва ли не самым популярным фастфудом, который продается буквально на каждом углу, – тут есть смысл вмешаться и антимонопольному комитету", – заявил депутат.

Журавлев добавил, что за последние два года в столице набор продуктов для шаурмы подорожал на 35–40%, а за 10 лет их цены увеличились быстрее инфляции. По его словам, лаваш стал дороже на 20%, стоимость мяса увеличилась с 170 до 300 рублей за килограмм. Парламентарий уточнил, что наиболее часто цены менялись на овощи.

На этом фоне Журавлев предложил рассчитывать индекс потребительских цен по российской кулинарии. Помимо кулебяки, можно считать по блинам или расстегаям, уточнил депутат. Вместе с этим он выразил недоумение в связи с отсутствием национальной кухни в уличной еде городов РФ.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал, что динамика цен на большинство социально значимых товаров на российском розничном рынке стабильна. По его словам, стоимость "борщевого набора", возросшая в июле, начала снижаться в августе.

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