В Минпромторге РФ заявили о снижении стоимости продуктов из "борщевого набора"

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Динамика стоимости большинства социально значимых товаров на российском розничном рынке стабильна, а цена на "борщевой набор", возросшая в июле, начала снижаться в этом месяце, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Об этом сообщает ТАСС.

"Все регионы отчитались и подтвердили, что в целом по состоянию на 14 августа 2023 года по большинству социально значимых товаров ситуация нормальная. Новый урожай плодоовощной группы хороший, поэтому цена на традиционно подорожавший в июле "борщевой набор" уже в начале августа начала снижаться", – отметил он.

Помимо этого, наблюдается снижение цен на лук, морковь и капусту, а также другие ингредиенты, входящие в состав борща. Евтухов подчеркнул, что лидером по темпам снижения оказался картофель.

По словам замглавы Минпромторга, стоимость мяса в РФ должна снизиться уже в сентябре, так как "шашлычный" сезон в стране подойдет к концу.

"Коллеги из Минсельхоза, а также представители отраслевых ассоциаций, приглашенные на совещание, отметили, что, по их расчетам, в сентябре также ожидается и снижение цен на мясо – в связи с окончанием так называемого шашлычного сезона", – отметил он по итогам совещания, посвященного анализу цен на продовольствие в РФ.

Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявлял, что повышение цен на продуктовый набор связано с сезонным фактором, который заключается в исчерпании запасов овощей прошлого урожая и поступлении в продажу ранних овощей нового урожая из южных регионов России и ряда стран СНГ.

До этого депутат Госдумы Антон Ткачев направил в ФАС обращение, в котором указал, что в Воронеже, Липецке и ряде других регионов России жители жалуются на повышение цен на продукты из "борщевого набора".

Шаскольский добавил, что влияние на цены также оказывают логистические расходы и небольшой объем предложения на рынке. После основного сбора урожая, по его словам, цены в РФ на набор продуктов для борща должны стабилизироваться.



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