Рыбный рынок "Москва – на волне" подготовил развлекательную программу к Масленице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Рыбный рынок "Москва – на волне" подготовил специальную развлекательную программу для празднования Масленицы с 11 по 17 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Все дни Масленой недели на рынке будут проходить тематические детские мастер-классы. Юные повара под руководством наставника приготовят блины и оладьи с рыбной начинкой – ряпушкой, сигом, кальмаром, риетом из судака, красной икрой", – говорится в сообщении.

Фирменной начинкой для блинов стала красная икра, которая победила в голосовании "Масленица в морском стиле" в проекте "Активный гражданин". В нем приняли участие свыше 140 тысяч человек. До 17 марта на рынке икру горбуши можно купить со скидкой 15%.

Также там будет работать аттракцион "Блин фортуны", на котором можно получить скидку 20% на начинку для блюд фуд-корта "Москва – на волне". В выходные на рынке выступит фолк-группа.

16 и 17 марта пройдут кулинарные батлы, в первый день они состоятся в новом формате. К соревнованиям присоединятся студенты восьми вузов города. Команды под руководством шеф-поваров напекут блины с начинками, выбрав ингредиенты вслепую или при помощи зала. Победителей выберет независимое жюри – гости праздника.

Второй день кулинарных состязаний сделают более традиционным. В трех раундах знаменитые шеф-повара приготовят ресторанные блюда.

Ранее стало известно, что электронные городские проекты подготовили для гостей фестиваля "Московская Масленица" и межрегиональных ярмарок подарки. Получить их можно в брендированных павильонах "Миллион призов". В частности, участникам проекта "Активный гражданин" и пользователям платформы "Электронный дом" вручат чайную пару.

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