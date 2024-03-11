Масленицу отпразднуют в Московской усадьбе Деда Мороза играми и хороводами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московской судьбе Деда Мороза пройдет программа, посвященная традициям празднования русской Масленицы. Об этом сообщила пресс-служба усадьбы.

Указывается, что основной экскурсионной программой Масленичной недели станет "Не все коту масленица!". Развлекать гостей будут Мартовский кот, Баба Яга и Дед Мороз. C котом можно будет отправиться в путешествие по трем теремам, узнать о традициях Масленицы и отыскать все ингредиенты для блинов, а Баба Яга будет отвечать за праздничное настроение.

В пресс-службе уточнили, что для посетителей подготовили мастер-классы по росписи деревянных лошадок, фарфоровых ежиков и имбирных пряников, игры на ловкость и танцы. В программе на 16 и 17 марта также отмечены масленичный квест с блинным тест-драйвом, театрализованные и музыкальные представления, гадания, традиционные русские забавы с хороводами, играми и песнями, блинная дискотека и другое, говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на Масленичной неделе культурные центры столицы, парки, музеи, художественные школы и библиотеки проведут развлекательные программы в рамках фестиваля "Московская Масленица". Граждане могут посетить 29 фестивальных площадок "Московских сезонов", которые будут открыты с 11 по 17 марта. В центре города они будут работать с 11:00 до 21:00, в остальных округах – по будням с 11:00 до 20:00 и до 21:00 в выходные.

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