Собянин объявил об открытии весеннего фестиваля "Московская Масленица"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

На этой неделе культурные центры столицы, парки, музеи, художественные школы и библиотеки проведут множество развлекательных программ для горожан в рамках традиционного фестиваля "Московская Масленица". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Жителей и гостей Москвы ждут на 29 фестивальных площадках "Московских сезонов", которые будут открыты с 11 по 17 марта, в центре с 11:00 до 21:00, а в остальных округах – по будням с 11:00 до 20:00 и до 21:00 в выходные.

"Все желающие смогут принять участие в ярком гастрономическом празднике проводов зимы. Фестивальные площадки предлагают огромный выбор традиционных масленичных угощений – 50 видов блинов, 200 начинок и соусов. На фестивальной площадке рядом с ЦУМом блинная будет работать круглосуточно", – рассказал Собянин.

Кроме того, в этом году широкую Масленицу впервые отметят на рыбном рынке в районе Косино-Ухтомском. Ведущие повара будут состязаться в приготовлении царских гречневых блинов со слабосоленой семгой и козьим сыром, гурьевских блинов с паштетом из скумбрии и прочих блюд.

В культурной программе фестиваля запланированы выступления столичных фолк-коллективов. Гостей также ждут многочисленные мастер-классы по гончарному делу, основам художественной росписи и прочему.

Настоящий город мастеров с кузницей, русской печью и водяной мельницей развернется в Камергерском переулке. Здесь же будет работать Мастерская русских ремесел, где посетителей научат делать льняных "коней-солнц", маслениц из соломы и многому другому.

"С размахом провожать зиму будем и в столичных парках. В течение праздничной недели горожан ждет развлекательная, образовательная и спортивная программа. А 16–17 марта в десяти парках пройдет фестиваль "Всенародная Масленица", – добавил мэр Москвы.

На празднике гости смогут познакомиться с национальными и культурными особенностями федеральных округов страны, а также посетить концерты и узнать о традициях разных народов РФ.

В парке искусств "Музеон" можно будет послушать частушки и русские народные песни Центральной России, в Измайловском парке – узнать о культуре Северо-Западного региона, в парке "Фили" – послушать выступления казачьих хоров и познакомиться с культурой российского Юга, а в саду "Эрмитаж" – узнать о танцах и музыке народов Северного Кавказа.

Кроме того, в парке "Ходынское поле" жители и гости Москвы смогут посетить выступления татарских и башкирских народных ансамблей, в парке "Сокольники" – узнать традиции Урала, в ландшафтном парке "Митино" – обычаи народов Сибирской земли, а в Лианозовском парке расскажут о традициях Дальнего Востока.

Свою широкую программу празднования Масленицы представят музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", а также Дом российской кухни на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, подчеркнул Сергей Собянин.

"Завершится масленичная неделя дегустацией легендарных блинов по рецепту московских рестораторов, яичных блинчиков с груздем и припеком из Владимирской области, а также оладий с ягелем с подливкой из брусники и черники из Мурманской области", – отметил градоначальник.

В Прощеное воскресенье на двух локациях ВДНХ состоятся масштабные гуляния "НейроМасленица. Метаморфозы", на которых пройдет мультимедийное шоу, созданное нейросетью на основе полотен известных русских художников, иммерсивный спектакль и приготовление самого большого блина в России. Гостей будут ждать на Северной петле Кольцевой дороги и у Летнего кинотеатра-лектория.

Горожане также могут присоединиться к бесплатным тематическим экскурсиям, которые будут проходить в течение всей недели в туристско-информационном центре на Тверской площади ежедневно в 14:00 и в 16:00.

Культурные центры, школы искусств и библиотеки Москвы также подготовили различные масленичные заигрыши. К примеру, в культурном центре "Москворечье" посетители смогут узнать о старинных песнях и обрядах, приближающих весну, а в Галерее Загорье "Объединения "Выставочные залы Москвы" научат делать куклу Стригушку.

"Отметят Масленицу 17 марта и в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. В программе мастер-классы от педагогов дворца и столичных колледжей, концерты и масленичные игры. А завершится фестиваль массовым флешмобом "Хоровод круглый год", – заключил Собянин.

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков рассказал, что в Москве к Масленице установят более 220 декоративных конструкций. К примеру, один из самых больших световых тоннелей появится по периметру Триумфальной площади, он будет переливаться оттенками красного, желтого и белого цветов.

До этого стало известно, что Мостуризм организует бесплатные экскурсии по центру Москвы, приуроченные к празднованию Масленицы. Присоединиться к ним можно будет с 8 по 17 марта.

Москву начали украшать к Масленице