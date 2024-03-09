Более 220 декоративных конструкций украсят столицу к Масленице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 220 декоративных конструкций установят в столице к Масленице. Об этом рассказал заместитель мэра города Петр Бирюков.

"В общей сложности установим свыше 220 праздничных объемно-декоративных конструкций, из них 80 – световые арки. Один из самых больших световых тоннелей появится по периметру Триумфальной площади, он будет переливаться оттенками красного, желтого и белого цветов", – уточнил он.

Украшен будет и световой тоннель на Тверском бульваре. В свою очередь, рядом с парком Горького появится 60-метровый шатер с елями и разноцветными лентами. Всего в этой конструкции насчитывается около 300 тысяч светодиодов. Еще один масленичный шатер установят на проспекте Вернадского, отметил Бирюков. Он обратил внимание, что все конструкции являются многофункциональными.

Поздравления с Масленицей можно будет увидеть на въездах в город. В парках Москвы появятся праздничные фигурки в форме мельницы, самовара и других символов. У жителей и гостей столицы появится возможность сделать снимки на фоне тематических фотозон.

Ранее стало известно, что стоимость приготовления порции блинов на семью из четырех человек в России за год выросла на 19,7%.

Для рассчетов за основу был взят классический рецепт блинов: 130 граммов пшеничной муки, 300 миллилитром молока, три яйца, 30 граммов сахара и 40 граммов сливочного масла.