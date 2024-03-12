Гости "Московской Масленицы" и межрегиональных ярмарок получат призы от цифровых проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Электронные городские проекты подготовили для посетителей фестиваля "Московская Масленица" и межрегиональных ярмарок подарки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В брендированных павильонах "Миллион призов" горожане могут получить сладкие подарки. Участникам проекта "Активный гражданин" и пользователям платформы "Электронный дом" вручат чайную пару, набор конфет или теплый плед с тематическим принтом.

Для участников проекта "Город заданий" подготовили подушку с изображением Масленицы.

Для получения подарков пользователям необходимо оформить их на сайте "Миллион призов", а затем забрать в выбранном павильоне, предъявив QR-код.

Об открытии весеннего фестиваля "Московская Масленица" накануне объявил Сергей Собянин. Основной экскурсионной программой Масленичной недели станет "Не все коту масленица!". Развлекать гостей будут Мартовский кот, Баба Яга и Дед Мороз.



Масленичные гуляния начались в Москве