Мантуров заявил о планах начать производство поездов для ВСМ на Урале в 2027 году

Фото: kremlin.ru

Производство поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Урале начнется в 2027 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он уточнил, что промышленная отрасль готова начать производство поездов при поддержке властей.

"И начиная уже с 2027 года уральцы смогут выпускать ежегодно около сотни таких вагонов", – цитирует министра РИА Новости.

Ранее Владимир Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Он пояснил, что власти государства провели доработку для необходимого запуска проекта ВСМ, поэтому работа по ее строительству начинается с 14 марта.

Между тем в РЖД ранее сообщили, что ожидают достройки почти всех ВСМ в РФ в течение 10–15 лет. Магистраль Москва – Петербург станет первой в этом перечне. За ней последуют ВСМ Москва – Екатеринбург, Москва – Адлер, Москва – Минск и Москва – Рязань.



Путин по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства ВСМ