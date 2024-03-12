Росжелдор завершит работу над концессией по строительству ВСМ Москва – Петербург в апреле

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Росжелдор планирует завершить подготовку проекта концессии строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург в апреле текущего года. Об этом в интервью ТАСС в Координационном центре правительства РФ на выставке-форуме "Россия" заявил руководитель Росжелдора Алексей Дружинин.

Он сказал, что срок ставится для того, чтобы работу по проработке концессионного соглашения максимально приблизить к какому-то результату. По его словам, он понимает, что оно, возможно, еще не будет в указанные сроки подписано, однако прилагаются усилия, чтобы сам проект был отработан, были сглажены существующие дискуссионные моменты.

Ранее сообщалось, что благодаря вводу ВСМ добраться из Москвы до Петербурга можно будет за два часа. По путям будут следовать отечественные поезда, способные за несколько часов преодолевать почти 700 километров. Сейчас самый быстрый поезд "Сапсан" до Петербурга идет около четырех часов.

Отмечается, что разработка первой в РФ модели нового сверхскоростного состава уже идет. Поезд будет развивать скорость до 400 километров в час.

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