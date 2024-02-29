Владимир Путин раскрыл детали первого маршрута ВСМ Москва – Петербург

Президент РФ раскрыл детали первого маршрута высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. По словам Владимира Путина, маршрут пройдет через Тверь и Великий Новгород, затем магистрали проложат в Казань, Ростов-на-Дону, Минск, на Урал и другие направления.

Ожидается, что высокоскоростная дорога сможет вдвое сократить время в пути между столицей и Санкт-Петербургом. По ней пустят новые поезда, которые смогут развивать скорость до 400 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.