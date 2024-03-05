"Мой район. Новости": ВСМ Москва – Санкт-Петербург запустят в 2028 году

Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет за два часа на высокоскоростной магистрали, которую проложат к 2028 году. На рельсы встанут первые российские поезда, способные всего за несколько часов преодолевать расстояние почти в 700 километров. В настоящее время самый быстрый поезд "Сапсан" до Санкт-Петербурга идет около четырех часов.

Разработка первой в России модели нового сверхскоростного состава уже идет. Он будет развивать скорость до 400 километров в час. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".