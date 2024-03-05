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Новости

05 марта, 00:00

Транспорт

"Мой район. Новости": ВСМ Москва – Санкт-Петербург запустят в 2028 году

"Мой район. Новости": ВСМ Москва – Санкт-Петербург запустят в 2028 году

Новости часа: около 360 домов в Москве снесли по программе реновации

Новости часа: 150 тыс москвичей получили жилье по реновации

Новости часа: экономика Москвы показала устойчивый рост

Перехватывающие парковки вдоль улиц начали открывать в Москве

Новые поезда будут курсировать по ВСМ до Санкт-Петербурга со скоростью до 400 км/ч

"Цифра дня": 1,3 миллиона человек

Новости часа: 400 тысяч автомобилей проезжают по МСД каждый день

Новые перехватывающие парковки вдоль улиц начали открывать в Москве

Новую железнодорожную магистраль до Санкт-Петербурга планируют построить к 2028 году

Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет за два часа на высокоскоростной магистрали, которую проложат к 2028 году. На рельсы встанут первые российские поезда, способные всего за несколько часов преодолевать расстояние почти в 700 километров. В настоящее время самый быстрый поезд "Сапсан" до Санкт-Петербурга идет около четырех часов.

Разработка первой в России модели нового сверхскоростного состава уже идет. Он будет развивать скорость до 400 километров в час. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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