Москвичам рассказали о направлениях экспрессов высокоскоростной железнодорожной магистрали

Экспрессы, которые разгоняются до 400 километров в час, устремятся по разным направлениям – в Казань, на Урал, к побережью Черного моря и даже в Белоруссию. О расширении сети Владимир Путин сообщил во время послания Федеральному собранию.

Развитие транспортной инфраструктуры является приоритетом для России. В первую очередь высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Москву и Санкт-Петербург. Выгоды получит бизнес, сфера туризма и рынок труда, так как в экономике будут задействованы все территории, которые находятся вокруг дороги.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".