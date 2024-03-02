Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 11:30

Транспорт

Москвичам рассказали о направлениях экспрессов высокоскоростной железнодорожной магистрали

Москвичам рассказали о направлениях экспрессов высокоскоростной железнодорожной магистрали

Москвичам рассказали о развитии сети автобусных маршрутов

Две уникальные машины для обслуживания вертолетов появились в парке Мосавиацентре

В столице отмечается год со дня запуска Большой кольцевой линии

Собянин рассказал, как в Москве улучшают транспортную доступность районов

Сезон проката электросамокатов в Москве возобновится при стабильной плюсовой температуре

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 марта

Новости часа: машины для ремонта вертолетов появились в Московском авиацентре

Прокат электросамокатов в Москве может открыться в конце марта

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Экспрессы, которые разгоняются до 400 километров в час, устремятся по разным направлениям – в Казань, на Урал, к побережью Черного моря и даже в Белоруссию. О расширении сети Владимир Путин сообщил во время послания Федеральному собранию.

Развитие транспортной инфраструктуры является приоритетом для России. В первую очередь высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Москву и Санкт-Петербург. Выгоды получит бизнес, сфера туризма и рынок труда, так как в экономике будут задействованы все территории, которые находятся вокруг дороги.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

Читайте также
транспортвидеоИван КнязевКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика