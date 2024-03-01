Сердце столичного метро: какие результаты показала БКЛ за первый год работы

Большой кольцевой линии Московского метрополитена исполнился один год, и за это время пассажиры уже совершили по ней более 340 миллионов поездок. Какие награды проект получил и какие результаты показал с момента запуска полноценного движения – в материале Москвы 24.



Мегапроект всего за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сквозное движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) Владимир Путин и Сергей Собянин открыли 1 марта 2023 года. После ввода девяти последних станций из тридцати одной БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире – 70 километров (предыдущего лидера – Второе кольцо Пекинского метрополитена – она обошла на 13 километров). Тогда за первые же пять дней москвичи и гости города совершили по БКЛ больше четырех миллионов поездок.

Несмотря на очень непростые условия, проложить тоннели и возвести станции удалось всего за 10 лет. Работа в том числе велась под реками, плывунами (мелкий, насыщенный водой песок), а также в районах плотной городской застройки. Масштабное строительство продолжалось и днем, и ночью, а всего в проекте были задействованы около 20 тысяч специалистов. В среднем возведение каждой станции заняло два-три года.



Сергей Собянин мэр Москвы Большая кольцевая сделала город ближе для всех жителей Москвы. Новые маршруты – напрямую в соседний район, более короткий путь до пересадки – позволяют экономить до 45 минут в день.

В 2023 году проект БКЛ признали лучшим в области транспорта и логистики на 3-й премии Investment Leaders в категории "Инвестиции в инновации". Благодаря ее открытию в метро появилось более шести тысяч рабочих мест – от машинистов электропоездов до инспекторов службы безопасности и других.

"Запуск Большой кольцевой линии под руководством мэра Москвы Сергея Собянина – главное транспортное событие в жизни столицы за последние 50 лет. Открытие новых станций дает мощный импульс развитию территорий: строится жилая и коммерческая недвижимость, развиваются малый бизнес и торговля, создаются новые рабочие места", – подчеркнул ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В свою очередь, Собянин отметил, что в 2024 году, через 11 лет после начала строительства, БКЛ выйдет на самоокупаемость.

"Дополнительные налоговые доходы столичного бюджета превысят расходы на возведение станций и прокладку тоннелей", – сказал он.



План создания второй Кольцевой линии в Московском метрополитене впервые возник в 1947 году во время строительства первой Кольцевой. Различные проекты предлагались в 1970-е, 1980-е и 2000-е годы, однако ни один из них не был утвержден. Окончательное решение о строительстве БКЛ принял Сергей Собянин.

Строительство северо-западного участка БКЛ от станции "Деловой центр" до "Савеловской" осуществлялось в два этапа: "Деловой центр" – "Петровский парк" (открыт 26 февраля 2018 года), "Петровский парк" – "Савеловская" (открыт 30 декабря 2018 года). Затем строители завершили строительство северо-восточного участка от "Савеловской" до "Нижегородской". Оно прошло в три этапа: "Нижегородская" – "Лефортово" (открыт 27 марта 2020 года), "Лефортово" – "Электрозаводская" (открыт 31 декабря 2020 года), "Электрозаводская" – "Савеловская" (открыт 1 марта 2023 года).

Западный участок от "Хорошёвской" до "Кунцевской" также был построен в два этапа: "Хорошёвская" – "Мнёвники" (открыт 1 апреля 2021 года), "Мнёвники" – "Кунцевская" (открыт 7 декабря 2021 года). Юго-Западный участок от "Кунцевской" до "Проспекта Вернадского", открытый 7 декабря 2021 года, построили в один этап.

В свою очередь, южный участок БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до "Каширской" тоже вводился в два этапа: "Проспект Вернадского" – "Каховская" с реконструкцией станции "Каховская" (открыт 7 декабря 2021 года) и "Каховская" – "Каширская" с реконструкцией станций "Варшавская" и "Каширская" (открыт 1 марта 2023 года).

Последний же, восточный участок от "Каширской" до "Нижегородской" был достроен в один этап.



Что изменилось для пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С момента запуска сквозного движения пассажиры уже совершили по БКЛ более 340 миллионов поездок, по будням линией пользуются свыше 1,3 миллиона человек, рассказал Собянин.

Мэр напомнил, что БКЛ изначально спроектировали так, чтобы максимально снизить нагрузку на историческую Кольцевую и центральные участки радиальных линий.



Сергей Собянин мэр Москвы Задача была решена более чем успешно. Разгрузка на участках метро составила около 23%. А это значит – больше свободных мест и личного пространства для миллионов людей, которые ежедневно спускаются в метро.

Более того, свыше 10% поездок на БКЛ за год совершили именно новые пассажиры, которые раньше не пользовались городским транспортом. Добираться до места на метро для них стало удобнее, чем садиться за руль собственной машины или вызывать такси, подчеркнул мэр.

Рекорды БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Помимо того, что БКЛ стала самой большой кольцевой линией метро в мире, еще один связанный с ней рекорд – самый длинный эскалатор столичного метрополитена. Его протяженность составила 130 метров, а установлен он на станции "Марьина Роща" (первенство ему передал эскалатор на "Парке Победы").

Площадь всех трех депо Большой кольцевой составляет около 44,5 гектара – это больше, чем 62 футбольных поля, рассказал ранее Собянин.

Рекордной можно назвать и протяженность уложенных на линии кабелей: она достигает 25 тысяч километров – этого хватит, чтобы обогнуть больше половины земного шара.

При этом новая кольцевая может похвастаться и уникальным дизайном станций. В частности, облик "Кленового бульвара", "Мнёвников", "Рижской", "Терехово", "Нагатинского Затона" определили по результатам профильных международных конкурсов. А в отделке "Новаторской" и "Воронцовской" впервые в истории столичного метро задействовали кварцевый агломерат (искусственный камень), одним из свойств которого является высокая износостойкость. Плюс благодаря этому материалу у архитекторов была возможность выбора из большого спектра цветов.

Также в оформлении станций БКЛ применили и 10 видов натурального камня. К примеру, в облицовке стен использовали балтийский гранит, саянский и полоцкий мрамор, а на полу можно увидеть камбулатовский, сибирский и шимановский гранит.

В свою очередь, подвижной состав БКЛ – это около 100 поездов "Москва-2020", которые были сделаны в России. Пассажиры получили бесшумные и просторные вагоны, с понятными интерактивными схемами, сквозными проходами и USB-зарядками у каждого сиденья. Эти поезда задали новый уровень комфорта поездок, к которому постепенно должны подтянуться все линии метрополитена, заключил мэр Москвы.